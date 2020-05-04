شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تتحول للخسارة بالربع الأول بسبب انخفاض أسعار بيع المنتجات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها إلى الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 0.95 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.41 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 0.48 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 6.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال سعودي منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير 2020م والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.

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وتراجعت الإيرادات إلى 30.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 37.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي خسائر بلغ 0.72 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الرابع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.

وعلى صعيد آخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليار ريال في 2018.