شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.25% بمستهل تعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% خاسراً 22.15 نقطة ليصل إلى مستوى 8665.58 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 43.7 مليون سهم بقيمة 53.8 مليون ريال عبر تنفيذ 1529 صفقة، وتراجع 21 سهما، فيما ارتفع 17 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.50%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاعى التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وفى سياق آخر قالت بورصة قطر، إنه إنطلاقاَ من مبدأ الإفصاح والشفافية خاطبت إدارة بورصة قطر، مجموعة ازدان القابضة بشأن ارتفاع حجم التداول على سهم الشركة، وأفادت الشركة بعدم وجود أي معلومات أو قرارات لدى الشركة وراء زيادة الطلب على السهم.

وأكدت مجموعة ازدان القابضة، الإلتزام بتطبيق سياسة الإفصاح والشفافية لتمكين عموم المستثمرين من الاطلاع عليها والإعلان فور حصول أي أمر أو إتخاذ أي قرارات يكون لها أي أثر في نتائج أعمال الشركة وسعر السهم حسب التعليمات المتبعة بهذا الشأن.

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فيما أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي، بأنه سيعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول في 2020، وذلك في تمام الساعة( 12:00) ظهراً بتوقيت الدوحة يوم الخميس 7 مايو.

يذكر أنّ مواعيد الدوام الرسمي لبورصة قطر خلال شهر رمضان ستكون من الساعة التاسعة صباحاًً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

وفترة التداول ستظل كما هي عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30.

وكانت بورصة قطر، قد أفصحت (46 شركة مدرجة في بورصة قطر من أصل 47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 38.57مليار ريال قطري مقابل 40.82 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2018، منخفضة بنسبة 5.53%.

أما فيما يخص شركة بلدنا فسيكون إفصاحها المالي بالتزامن مع نتائج الربع الأول لعام 2020.