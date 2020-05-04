شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يشن حملات مكثفة للتصدى لمخالفات البناء بأنحاء المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز وبالتعاون مع الجهات الأمنية.

وقال المهندس شريف الشربينى: إن الحملات أسفرت عن إزالة المخالفات والإشغالات وإغلاق المحال المخالفة بالحى الثانى عشر "شارع كان كان" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أسفرت الحملات عن التحفظ على عدد 4 خلاطات خرسانة، ومضخة خرسانة فى إحدى القطع بالمجاورة السابعة الحى 3، حيث شرع مالك القطعة فى صب خرسانة لغرف السطح زائدة بغرض تحويلها لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، مستغلاً الظروف التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه تم رصد مخالفة بناء غرف سطح زائدة بعقار بالقرية السياحية السادسة بغرض تحويله لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص.

وأكد المهندس شريف الشربينى، استمرار حملات رصد وإزالة المخالفات بالمدينة، محذراً مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذاك بناء على توجيهات الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل قوة وحسم مع البناء العشوائي.

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كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد قاد حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمنطقة أبو الوفا بجنوب الأحياء بالمدينة، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وقال المهندس شريف الشربينى: إن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفة بإحدى الوحدات السكنية بالعمارة رقم (110)، وكذا مخالفة بالوحدة السكنية بالدور الأرضى بالعمارة رقم (148) بمنطقة أبو الوفا جنوب الأحياء، حيث قام مالكا الوحدتين بهدم الحوائط الخارجية بغرض فتح محال تجارية، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، وكذا ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة وإزالة عدة إشغالات بالمنطقة.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكى الوحدتين وتعهدا بإعادة الوحدتين إلي أصلهما وغرضهما الأساسي كوحدتين سكنيتين، مؤكداً استمرار الحملات المفاجئة لضبط كافة أوجه المخالفات والإشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضارى اللائق بها، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لشن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة.