شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قطاعات تهبط ببورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.96% خاسراً 46.92 نقطة ليصل إلى مستوى 4838.59 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.03% خاسراً 54.24 نقطة ليصل إلى مستوى 5193.83 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.77% خاسراً 32.34 نقطة ليصل إلى مستوى 4140.70 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.49%، خاسراً 61.22 نقطة ليصل إلى مستوى 4040.44 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 44.8 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون دينار كويتى عبر 2609 صفقة.

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وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.24%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.62%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.51%.

وجاء سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة نقل وتجارة المواشى بنسبة 9.50%، ثم شركة أسمنت الكويت بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.63% ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 5%، ثم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن وقف تداول سهمى شركة أجوان الخليج العقارية، المعدات القابضة، اعتبارا من جلسة اليوم الاثنين، لحين ورود البيانات المالية.