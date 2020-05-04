شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة تعاود الخسارة..وتحقق 1.1 مليار جنيه خسائر فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت شركة القلعة للاستشارات المالية، تحقيق خسائر مرة أخرى، بعد إعلانها عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال عام 2019 مقابل صافي أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق، وجاءت الخسائر نظراً لانخفاض إيرادات مجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 60% في ظل تباطؤ قطاع الأسمنت المصري، بالإضافة إلى تراجع أداء مصنع أسمنت التكامل في السودان نتيجة التحديات السياسية والأمنية هناك.

ونوهت القلعة، فى بيانها للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن خسائرها تشمل مخصصات بقيمة 395.5 مليون جنيه، وكذلك تكاليف اضمحلال بقيمة 226.7 مليون جنيه، كما أن الربع الأخير من عام 2018 شهد تسجيل أرباحًا غير نقدية بقيمة 3.96 مليار جنيه نتيجة استبعاد الالتزامات التشغيلية المتعلقة بشركة أفريكا ريل وايز في كينيا وأوغندا.

وبحسب القلعة، فأن أداء شركة طاقة عربية ساهم في الحد من تراجع نتائج الأنشطة المرتبطة بقطاع الأسمنت، حيث شهدت الشركة ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 76% لتبلغ 659.2 مليون جنيه خلال عام 2019، بفضل التوسع بجميع أنشطتها، بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية لمحطة الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان، وبالإضافة إلى ذلك حققت شركة نايل لوجيستيكس أداءً قويًا على صعيد الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك، حيث بلغت 51.1 مليون جنيه خلال عام 2019، مقابل خسائر تشغيلية بقيمة 30 مليون جنيه خلال العام السابق. وخلال الربع الأخير منفردًا، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 17% لتسجل 325 مليون جنيه.

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وحققت شركة القلعة، إيرادات مجمعة بلغت 14.9 مليار جنيه خلال عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 11%، وجاء هذا الارتفاع نتيجة نمو إيرادات شركة طاقة عربية، حيث ارتفعت إيراداتها بمعدل سنوي 31% لتسجل 7.7 مليار جنيه خلال عام 2019 بفضل الأداء القوي لقطاعات الغاز الطبيعي والكهرباء ونشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة الإيجابية لقطاع الطاقة الشمسية، كما شهدت شركة مزارع دينا التابعة للقلعة في قطاع الأغذية والأنشطة الزراعية، نمو الإيرادات وتحسن مستويات الربحية بفضل التدابير التي نفذتها الشركة لتحسين الكفاءة التشغيلية بمزرعة إنتاج الألبان مع إجراء العديد من التوسعات بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

وبالإضافة إلى ذلك، حققت شركة نايل لوجيستيكس طفرة في نتائجها المالية في ضوء نمو الإيرادات بمعدل سنوي 79% لتبلغ 236 مليون جنيه خلال عام 2019 بعد تشغيل مستودع تخزين الحبوب الجديد وتحسين قدرات أنشطة التحميل والتفريغ مع مواصلة زيادة حجم عمليات مستودع تخزين الحاويات.