شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات.. وإيقاف تداول 22 سهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 1537 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 11706 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3882 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 1166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 1095 نقطة.

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وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة الخميس الماضى، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 120 سهم، 10 آلاف سهم، 2097 سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، 10428 سهم، 180 ألف سهم، 1.39 مليون سهم.

واشترى مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الدولية للصناعات الطبية- ايكمى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 23627 سهم، 25 ألف سهم، 45 ألف سهم، على التوالى.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 10428 سهم، 6 آلاف سهم، على التوالى، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مليون سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إيقاف تداول أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة، الحديد والصلب المصرية، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الملتقى العربى للاستثمارات، القلعة للاستشارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العربية للصناعات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، مجموعة بورتو القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، العربية لحليج الأقطان، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، أجواء للصناعات الغذائية.