شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، بعدما تعطلت أمس الأحد بمناسبة يوم العمال، بنسبة 0.22% خاسراً 2.92 نقطة ليصل إلى مستوى 1307.81 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، بمستهل التعاملات 104 ألف سهم بقيمة 7992 درهم.

وتراجع قطاعى الاستثمار والخدمات ببورصة البحرين، بنسبة 5.68%، 0.42%، على التوالى، بضغوط هبوط أسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 8.12%، زين البحرين بنسبة 0.99%.

يذكر أن بورصة البحرين، قد تعطلت رسمياً أمس الأحد، بمناسبة يوم العمــال لعام 2020.

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وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد تراجع بنسبة 2.95% خاسراً 39.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1310.73 نقطة خلال جلسات شهر إبريل الماضى، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة

وخسرت بورصة البحرين، 25 مليون دينار بحريني من القيمة السوقية لتصل إلى 8.25 مليار دينار، مُقابل 8.50 مليار دينار.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة البحرين، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 8.94% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين-ألبا بنسبة 9.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.89% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 4.41%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 2.84% بضغوط هبوط سهمى البنك الأهلي المتحد بنسبة 6.67%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.65%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.68% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 5.45%، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو بنسبة 5.26%.