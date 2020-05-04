شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 3.13% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.13% خاسراً 60.94 نقطة ليصل إلى مستوى 1885.40 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 120.2 مليون سهم محققة ما قيمته 91.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1854 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفعت 3 أسهم، فيما انخفض 23 سهما.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.89%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.37%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.74%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.92%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.97%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 13.9 مليون ورقة بقيمة 34.4 مليون درهم.

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وفى سياق متصل أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن بعد أمس الأحد، حيث تمت الموافقة على كلا من تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالى ونشاطها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة عن السنة المالية 2019، كما تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 واعتماده، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

كما تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بواقع 3 فلس للسهم الواحد بمبلغ إجمالى 35.6 مليون درهم إماراتي، وتعديل المادة 7 نسبة الملكية من النظام الأساسى للشركة، بزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 49%.

وفى السياق ذاته أعلنت شركة أرامكس، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 7 مايو، لمناقشة النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الأول المنتهى فى 31 مارس لعام 2020، وذلك للمصادقة عليها.