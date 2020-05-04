شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.28% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% رابحا 18.27 نقطة ليصل إلى مستوى 6603.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.66% رابحا 176.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6807.69 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 138.4 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفع 100 سهم، فيما تراجع 83 سهما.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 5.24%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.32%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.86%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.17%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.14%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.67%.

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وجاء سهم "حلوانى إخوان"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 8.49%، ثم سهم "أسواق العثيم" بنسبة 6.15%، ثم سهم "الزامل الصناعية" بنسبة 5.76%، فيما جاء سهم "زين السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.01%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 5.98%، ثم سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 5.10%.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية فى 31 مارس لعام 2020، وبلغت الإيرادات 11.398 مليار ريال مقابل 11.395 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة 0.026%، فيما بلغت صافى الخسائر 1.179 مليار ريال مقابل 636 مليون ريال بنسبة زيادة 85%.

وأرجعت الشركة، سبب الارتفاع فى صافى الخسارة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى ارتفاع مصروف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل، إضافة إلى تأثر الربع المماثل من العام السابق إيجابا بعكس مخصص.