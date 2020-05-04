شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور: 20 قرار غلق وتشميع لمخالفة الترخيص واسترداد قطعة أرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمخالفة شروط الترخيص، وكذا استرداد قطعة أرض أملاك الهيئة بالحى الرابع، وإزالة ما عليها من منشآت، طبقاً للقرار الوزارى الصادر بشأنها، وذلك ضمن حملات إزالة التعديات والمخالفات المكثفة التى يشنها الجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية بمدينة العبور.

ووجه المهندس أحمد عمران، رؤساء الأحياء ومسئولى الإدارات المختصة بالجهاز، كل فى نطاق عمله بالمرور بصورة دورية على مدار اليوم لرصد أى مخالفات جديدة، خاصة أيام العطلات، لتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات فى المهد.

وفى سياق متصل استعرض رئيس جهاز مدينة العبور، خلال لقاء عقده مع مجموعة العمل بالجهاز، سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من هذه المشروعات، وكذا أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة وتحديد الكميات المطلوبة من المهمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وتوفيرها، موجهاً بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والرش يوميا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بمواقع العمل المختلفة.

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كان المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قد أكد أنه تم تنفيذ إزالة فورية لبناء روف تحت الإنشاء بالحى التاسع بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة لإزالة العشوائيات بنطاق الحى الأول وحى الشباب، وذلك بمشاركة أمن الجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

كما وجه المهندس أحمد عمران الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة فى تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة فى التعامل بحسم مع مخالفات البناء والتعديات، وإزالتها على الفور لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.