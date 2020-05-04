ارتفاع طفيف للذهب عالميا تزامنا مع التصعيد الأمريكى الصينى حول كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مستفيدة من عزوف المستثمرين عن الأصول الخطرة بفعل مخاوف من تنامى التوترات بين الولايات المتحدة والصين تزامنا مع تراشق الجانبين الاتهامات حول أزمة تفشى جائحة فيروس كورونا، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.4% مسجلا 1707 دولار للأوقية، فيما استقر سعر التسليم الفوري عند 1699.49 دولار للأوقية .

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز، "ثمة مخاوف متنامية من اشتعال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، في ظل التصعيد المتواصل في الخطاب الرسمي لمسئولي البلدين، وربما قد تكون فرصة جيدة للذهب كي يعزز مكاسبه ".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بمعاقبة بكين تجاريا عبر زياد الرسوم الجمركية على واردتها، ردا على ما اعتبره تعمد اخفاء بكين حقيقة انتشار فيروس كورونا، وأكد الرئيس ترامب أن الاتفاق التجاري أضحى ذا أهمية ثانوية للإدارة الأمريكية مقابل أزمة جائحة فيروس كورونا .

من جهته، جدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهاماته للصين بأنها بذلت جهودا لإخفاء مدى انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إخفاء الإمدادات الطبية، وقال في لقاء تلفزيوني عبر شبكة "إي بي سي " الأمريكية أمس الأحد "لقد توصلت إلى الحقائق بشأن صحة تعمد بكين إخفاء تفشي كورونا حتى يتسنى لها توفير مخزون كبير من المعدات والمستلزمات الطبية".