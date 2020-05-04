شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة التركية تهوى فى ابريل والعجز يتسع 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية اليوم الاثنين اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في ابريل.

تراجعت الواردات 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في ابريل ، وفقا للأرقام.

وكانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان قالت ، إن بلادها طلبت من الولايات المتحدة رفع الحواجز التجارية بين البلدين خلال محادثات تستهدف زيادة حجم التبادل التجارى.

ووضعت واشنطن وأنقرة هدفا طموحا بمضاعفة حجم التجارة بينهما أربعة أمثال ليصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وذلك رغم ما يلوح فى الأفق من عقوبات أمريكية على تركيا بسبب شرائها أنظمة دفاع صاروخية من روسيا.