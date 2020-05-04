الذهب مستقر وسط صعود الدولار وتوترات أمريكية صينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين حيث وازنت قوة الدولار الأمريكي أثر الدعم الناتج عن تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1699.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1707.90 دولار للأوقية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد إن هناك "قدرا كبيرا من الأدلة" على أن الفيروس نشأ في مختبر صيني، لكنه لم يشكك في استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس من صنع الإنسان.

جاءت تصريحاته بعد قول ترامب يوم الجمعة إن فرض رسوم على الصين "أحد الخيارات بلا ريب" إذ ينظر في سبل الرد على انتشار الفيروس.

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وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز، "ثمة خوف من أن حرب التجارة قد تشتعل ومثل هذه التطورات تكون جيدة للذهب. هذه التصريحات من المسؤولين تشير جميعها إلى جولة جديدة من الخصومة فيما يتعلق بالتجارة مع الصين."

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 1915.99 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 757.30 دولار وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.86 دولار للأوقية.