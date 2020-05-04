الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تنخفض فى بداية غير مبشرة لشهر مايو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض فى بداية غير مبشرة لشهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مع عودة المستثمرين من عطلة أول مايو ليجدوا نزاعا جديدا بين الولايات المتحدة والصين بسبب أزمة فيروس .

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمئة في بداية غير مبشرة لشهر مايو بعد أن حقق مكاسب ستة بالمئة في أبريل.

وسجلت مؤشرات قطاعات النفط والغاز وصناعة السيارات والمصارف والتكنولوجيا أكبر الخسائر ودارت بين 3.6 وخمسة بالمئة.

Advertisements

وهوى سهم شركة تيسينكروب الألمانية 13 بالمئة عقب تقرير أشار إلى أن الجائحة قد تتسبب في ضغوط مالية جديدة رغم بيع وحدة المصاعد التابعة للشركة.

وبعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد إن هناك "قدرا كبيرا من الأدلة" على أن خرج من مختبر صيني.

ونزل المؤشر داكس الألماني 3.3 بالمئة بفعل ضغط إضافي من ديالوج لصناعة الرقائق بعد سحب توقعاتها للعام 2020. وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 3.8 بالمئة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تنخفض فى بداية غير مبشرة لشهر مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا