شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض فى بداية غير مبشرة لشهر مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مع عودة المستثمرين من عطلة أول مايو ليجدوا نزاعا جديدا بين الولايات المتحدة والصين بسبب أزمة فيروس كورونا.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمئة في بداية غير مبشرة لشهر مايو بعد أن حقق مكاسب ستة بالمئة في أبريل.
وسجلت مؤشرات قطاعات النفط والغاز وصناعة السيارات والمصارف والتكنولوجيا أكبر الخسائر ودارت بين 3.6 وخمسة بالمئة.
وهوى سهم شركة تيسينكروب الألمانية 13 بالمئة عقب تقرير أشار إلى أن الجائحة قد تتسبب في ضغوط مالية جديدة رغم بيع وحدة المصاعد التابعة للشركة.
وبعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد إن هناك "قدرا كبيرا من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني.
ونزل المؤشر داكس الألماني 3.3 بالمئة بفعل ضغط إضافي من ديالوج لصناعة الرقائق بعد سحب توقعاتها للعام 2020. وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 3.8 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تنخفض فى بداية غير مبشرة لشهر مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.