شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تتراجع لمستوى قياسى مقابل الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع العربية في خبر عاجل له منذ قليل، أن الليرة التركية تتراجع لمستوى قياسي مقابل الدولار، وفى وقت سابق تصدر تريند #الليره_التركيه_تنهار تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في تفاعل كبير من رواد الموقع مع الانهيار الذي تشهده العملة التركية أمام الدولار الأمريكي.

وربط عدد من رواد موقع "تويتر" بين الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، وبين الأموال الطائلة التي ينفقها الرئيس التركي رجب طيب أرغان، في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في سوريا وليبيا، وإرسال الميليشيات المسلحة إلى الأراضي الليبية لقتال الجيش الوطني الليبي.

كانت الليرة التركية قد خسرت 0.5% مقابل الدولار في تداولات خلال عطلة الجمعة الماضية وتجاوزت سبع ليرات لتقترب من المستوى الذي شهدته في تداولات الأسبوعين الماضيين، لتبلغ أضعف مستوى منذ أزمة العملة في أغسطس 2018.

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وبحلول الساعة 0851 بتوقيت جرينتش، بلغت الليرة 7.0175، لتنزل عن المستوى المتدني البالغ 7.0250.