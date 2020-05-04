شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 مليون قرض بقيمة 175 مليار دولار دعم للشركات الصغيرة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه تم إصدار قرابة 2.2 مليون قرض بقيمة 175 مليار دولار للشركات الصغيرة فى الولايات المتحدة لمواجهة أزمة كورونا،حسبما نقلت "روسيا اليوم"، ووفقا للوزارة فإن متوسط حجم القرض الواحد بلغ 79 ألف دولار، وهو ما يعد مؤشر على أن برنامج المساعدات المالية يستهدف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعد هذا البرنامج الثاني الذي يخصص لمساعدة الشركات المتضررة في الولايات المتحدة من جائحة كورونا، وفي المرحلة الأولى التي بدأت في 3 أبريل الماضي تم إصدار 3.8 مليون قرض بقيمة تزيد عن نصف تريليون دولار، لكن جزء من هذه الأموال ذهب إلى الشركات الكبيرة ما تسبب في انتقادات للإدارة الأمريكية.
وكان وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، أعلن 30 أبريل الماضى، استعداده لضخ المزيد من الأموال في برامج الإقراض الجديدة التي تم تفعيلها بسبب أزمة كورونا، لدعم الاقتصاد الأمريكى.
وأوضح منوتشين خلال مؤتمر صحفي، أن حجم ومدة تباطؤ الاقتصاد، مرهون إلى حد كبير بسرعة احتواء الفيروس، مشددًا على أن الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى ضمان انتعاش متين قدر الإمكان.
وأبان أن الخزانة الأمريكية تحتفظ بنحو 259 مليون دولار من بين الحزمة الاقتصادية التي تم تمريرها في أواخر مارس بقيمة 2.2 تريليون دولار.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فى وقت سابق ، أنها صرفت 9.5 مليار دولار إضافية من برنامج دعم الرواتب لشركات الطيران الأمريكية، ليصل بذلك إجمالى الأموال المقدمة للقطاع الذى تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا إلى 12.4 مليار دولار.
وأضافت الوزارة فى بيان "منذ الإعلان عن أول مدفوعات برنامج دعم الرواتب لشركات النقل الجوى للركاب فى 20 أبريل، صرفت وزارة الخزانة مبلغ 9.5 مليار دولار إضافى كدفعات أولية (للشركات) التى جرت الموافقة على طلباتها، بما فى ذلك 8 شركات طيران رئيسية إضافية و29 شركة نقل جوى أصغر".
وقالت الوزارة إن ما يصل فى المجمل إلى 93 شركة طيران تلقت أموالا من البرنامج منذ أن تم صرف الدفعات الأولى لشركات الطيران فى 20 أبريل بمبلغ إجمالى قدره 12.4 مليار دولار.
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