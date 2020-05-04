شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للخدمات البحرية ترفض عرض شراء من سيفوكس إنترناشونال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت الخليج للخدمات البحرية اليوم الاثنين، عرض استحواذ قيمته 32 مليون دولار قدمته سيفوكس إنترناشونال قائلة إنه يبخس قيمة مقاول قطاع حقوق النفط.

وقال تيم سمرز رئيس مجلس الإدارة التنفيذي "مجلس الإدارة مازال على ثقة كبيرة حيال مستقبل نجاح الشركة. لم يحن الوقت ليبيع المساهمون بسعر دون القيمة الحقيقية للخليج للخدمات البحرية." كانت سيفوكس إنترناشونال قدمت الشهر الماضي عرضا نقديا لمجلس إدارة الخليج للخدمات البحرية قيمته 0.09 دولار للسهم العادي.

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