شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف: بنوك الكويت حريصة على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد اتحاد مصارف الكويت حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأوضح الاتحاد في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن البنوك بالدولة قامت بتعقيم كل ماكينات السحب الآلي الموجودة في شتى أنحاء الدولة، وفي فروع البنوك، ووضع العبوات التي تحتوي على المطهّرات في أفرع البنوك وبجوار جميع الماكينات.

وبالإشارة إلى أن ما يتم تداوله مؤخراً من إصابة بعض موظفي البنوك بفيروس كورونا المستجد، فإن أفرع البنوك قامت بإجراءات التباعد الاجتماعي، وفحص درجة حرارة العملاء قبل دخولهم الأفرع، بالإضافة إلى التزام جميع موظفي البنوك والعملاء ارتداء الكمامات والقفازات طوال فترات العمل الرسمية.

وأكد الاتحاد أن البنوك، والتزاماً منها بمبدأ الشفافية، وفور اكتشافها لحالات إصابة بفيروس كورونا ضمن موظفيها، قامت بالإفصاح عن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لتوعية جمهور العملاء.

كما قامت بإغلاق الأفرع أو الإدارات التي تم اكتشاف حالات الإصابة بها، لحين تطهيرها وتعقيمها بالكامل من قبل الشركات المتخصصة قبل إعادة العمل بها، بالإضافة إلى إخطار بنك الكويت المركزي بالواقعة والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه في حال تأكدت إصابة الموظف خارج أوقات العمل، فيتم إبلاغه بالبقاء في المنزل، وطلب العناية الطبية، كما يقوم البنك بمتابعة حالته، وفي حال تأكدت إصابته بالفيروس، يتم التواصل مع وزارة الصحة للاستفسار عما إذا كان هناك أي إجراء واجب اتباعه من قبل البنك.

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وتم التنبيه على المخالطين للحالة المشتبه بها المصابة بضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة بهذا الشأن.

وشدّد الاتحاد على أن البنوك، باعتبارها جزءاً من النسيج الوطني، لن تدخر جهداً في اتخاذ أي تدابير وإجراءات، من شأنها الحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها.

وأعلن اتحاد مصارف الكويت مؤخرا، عن زيادة عدد البنوك الكويتية العاملة لتصل كحد أدنى إلى 25% من إجمالي عدد فروع كل بنك اعتبارا من الأحد 26 أبريل 2020.

وأكد اتحاد مصارف الكويت في وقت سابق على تمتع البنوك المحلية بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي كورونا والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.

وخلال الشهر الماضي قرر اتحاد مصارف الكویت تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقررت البنوك الكويتية منتصف الشهر الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.