شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي يوجه البنوك بعودة منح قروض استهلاكية ومقسطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية إلى البدء في استقبال معاملات التمويلات للأفراد للقروض الاستهلاكية والمقسطة وبطاقات الائتمان اعتبارا من أمس (الأحد).

وذلك عبر المنصات الإلكترونية والخدمة الهاتفية للبنوك، وذلك بعد توقفها لأكثر من شهرين عقب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعطيل العمل احترازيا بالبلاد، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

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وأوضحت مصارد أن البنوك بدأت في استقبال معاملات التمويل وفقا لسعر الخصم الجديد المحدد من قبل بنك الكويت المركزي عند 1.5%، متوقعة إقبالا كبيرا من العملاء للحصول على القروض الاستهلاكية والمقسطة نظرا لسعر الفائدة المنخفض.

ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع بنك الكويت المركزي فإن القروض الاستهلاكية التي تقدم للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو تغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سدادها على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات قد بلغت بنهاية فبراير الماضي 1.49 مليار دينار.

أما بالنسبة للقروض المقسطة فإنها قروض شخصية طويلة الأجل تمنح للمواطنين لترميم أو شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة وتبلغ حاليا 11.98 مليار دينار.