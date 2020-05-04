هيرميس: ارتفاع نتائج قطاع الأغذية بالسعودية يعود للإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محلل القطاع الاستهلاكي في المجموعة المالية هيرميس، إن الارتفاع القوي في نتائج قطاع الأغذية في جزء منه، يعود إلى فيروس كورونا لاسيما في آخر أسبوعين من شهر مارس مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السعودية.
وأوضح حاتم علاء في مقابلة مع "العربية"،إن بقاء الناس في منازلها، ما زاد من الاستهلاك لاسيما في قطاع التجزئة، كونه يمثل جزءا كبيرا من إيرادات الشركات المدرجة.
وأشار إلى إن الإجراءات الاحترازية تدخل فقط في آخر أسبوعين من الربع الأول، بالتالي هناك عوامل أخرى ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية منها ترشيد الإنفاق لبعض الشركات وتراجع أسعار المواد الخام.
وتوقع أن تكون نتائج قطاع التجزئة قوية في الربع الثاني أيضا، نظرا لاستمرار الإجراءات الاحترازية، ودخول شهر رمضان حيث يرتفع الاستهلاك في نتائج الربع الثاني.
وأعلنت 4 شركات سعودية في قطاع الأغذية وهي "المراعي، سدافكو، صافولا، وحلواني إخوان" عن نتائجها للربع الأول، وجاء الأداء إيجابيا.
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