شكرا لقرائتكم خبر عن "كي بي ام جي" تعلق على تصريحات وزير المالية السعودية بشأن الأزمة الراهنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال إبراهيم باعشن الشريك المدير في "كي بي ام جي" إن تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، لم تأتِ مفاجئة بل هي امتداد لمعالجة الأزمة والظروف غير العادية الناشئة عن جائحة كورونا.

وأضاف باعشن في مقابلة مع قناة "العربية" أن ظروف الجائحة العالمية، تتطلب مواجهتها صحياً ومالياً واقتصادياً، وأخذ التدابير اللازمة، وتوضيح الإجراءات للأفراد ولشركات القطاع الخاص، وتبيان الجهود الحكومية.

وأشار إلى قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في السعودية التي بلغت 180 مليار ريال، وهي تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي.

وحث باعشن القطاع الخاص السعودي على "ترتيب بيته من الداخل، لكون الاقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي، ويدرك القطاع الخاص أن إيرادات الدولة قد تراجعت".

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ووصف القطاع الخاص في السعودية بأنه "قطاع حقيقي ومرن وعليه ترتيب بيته من الداخل ولا يمكن اليوم التوقع بنفس نسب النمو والأرباح السابقة ويجب أن نعود للتعامل مع الواقع، كما أن الدولة عليها ألا تدخل كمنافس لهذا القطاع في بعض الجوانب".

ودعا شركات القطاع الخاص إلى الاستفادة بشكل إيجابي من المبادرات الحكومية التي تستهدف المحافظة على الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، ودعم الموظفين بوجه عام.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.

وأضاف الجدعان أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.