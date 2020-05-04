شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "التجارية العقارية" تُقر التوزيعات السنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة التجارية العقارية خلال اجتماعها الذي عقد مؤخرا، على مقترح توزيع 5% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية عن العام الماضي، بواقع 5 فلوس لكل سهم، بقيمة إجمالية تبلغ 8.79 مليون دينار.

وأوضحت الشركة المدرجة ببورصة الكويت، في بيان لها، أن العمومية أقرت أيضاً التوصية بتوزيع أسهم منحة بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3 أسهم مجانية لكل 100 سهم أصلي بقيمة إجمالية تبلغ 5.36 مليون دينار.

واعتمدت العمومية النتائج المالية عن العام المالي 2019، بجانب التصديق على تقرير مجلس الإدارة على نشاط الشركة. ووافقت العمومية على استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية للعام الماضي بقيمة 1.5 مليون دينار.

وكانت أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 0.6% خلال العام المالي 2019 إلى 14.58 مليون دينار كويتي ، مقابل 14.5 مليون ديناربالعام السابق له.