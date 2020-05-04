شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للتأمين" الكويتية تستحوذ على 9.6% بشركة "كومبار إيت هولدينج ليمتيد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة مجموعة الخليج للتأمين، المدرجة ببورصة الكويت، عن استحواذها على حصة في شركة "كومبار إيت فور مي هولدينغ ليمتيد" الإماراتية بنسبة 9.6%، بقيمة 4.25 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن قرار تملك الحصة يأتي تماشياً مع استراتيجية المجموعة في تعزيز وتطوير استخدام أحدث التكنولوجيا الحديثة ورقمنة قنوات التوزيع ووسائل البيع الإلكتروني وتطوير الخدمات والمنتجات التأمينية.

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وأشارت إلى أن الأثر المتوقع للصفقة سيتم تضمينه في البيانات المالية للشركة عن الربع الثاني من العام 2020.

و"كومبار إيت فور مي هولدينغ ليمتيد" هي شركة خدمات مالية خاصة مقرها الإمارات، وتقدم خدماتها للمستخدمين، وتتيح المقارنة بين أفضل عروض التمويل المتاحة أمامهم من البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي.

و"الخليج للتأمين" هي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة، وتملك مشاريع الكويت القابضة الحصة الأكبر بالشركة بنسبة 45.99%، وفيرفاكس المالية الكندية بنسبة 43.4%.