شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك: قرار تأجيل الاستحواذ على "الأهلي المتحد" لدراسة مخاطر "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن قرار تأجيل إجراءات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، يراعي ضرورة دراسة المخاطر المُحتملة لجائحة "كورونا" وتأثيرها على أصول البنكَين، بجانب تحديث أي دراسات تم إجراؤها سابقاً، إن تطلب الأمر.

وأضاف البنك في بيان للبورصة، بأنه تم تأجيل الاستحواذ على البنك البحريني حتى شهر ديسمبر 2020، بسبب جائحة كورونا وتعطيل الأعمال، مشيرا إلى أنه يحرص على مصالح المساهمين والمستثمرين، من خلال تبني أقصى درجات الحيطة والحذر.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تسلمت في يناير الماضي محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي والتي انعقدت الأسبوع الماضي والتي تضمنت قرارت أبرز اعتماد توصية بالاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد- البحرين، عن طريق تبادل الأسهم.

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يشار إلى أن عمومية بيت التمويل أقرت أيضا توصية مجلس الإدارة بإدراج سهم بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه بتحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كل الإجراءات الواجبة لتنفيذه.

وأعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" في نوفمبر الماضي عن تلقيه موافقة مصرف البحرين المركزي على مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.

وقال البنك، في بيان سابق لموقع بوصة الكويت، إن الموافقة تعتبر مشروطة باستيفاء بعض المتطلبات من قبل مصرف البحرين المركزي.