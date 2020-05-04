شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 4-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار البلاتين الهابط نظرا لاستقراره المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والمستقرة حاليا عند 781.00 ليزيد ذلك من فرص هبوطه دون مستوى 750.00 وتسجيله للأهداف الرئيسية المستقرة عند 710.00 و 680.00 على التوالي.

خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع البيع يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية وليزيد من فرص تجميعه حاليا للعزم السلبي ليتمكن بذلك من الوصول نحو المحطات السلبية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 710.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط