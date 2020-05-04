شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 4-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار البلاتين الهابط نظرا لاستقراره المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والمستقرة حاليا عند 781.00 ليزيد ذلك من فرص هبوطه دون مستوى 750.00 وتسجيله للأهداف الرئيسية المستقرة عند 710.00 و 680.00 على التوالي.
خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع البيع يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية وليزيد من فرص تجميعه حاليا للعزم السلبي ليتمكن بذلك من الوصول نحو المحطات السلبية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 710.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 4-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.