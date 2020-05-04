شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال صاعد– تحليل -4-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس حتى تداولات هذا الصباح على ارتكازه فوق الدعم المستقر عند 2.2800 ليزيد ذلك من فرص تجديد المحاولات التصحيحية الصاعدة باستغلال إيجابية مؤشر ستوكاستيك المستقر قرب مستوى 80, لذلك سنبقى بانتظار استهدافه قريبا لمستوى 2.3700 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر عند 2.4530.

نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط من جديد وليبدأ بتكبد الخسائر بانجذابه نحو 2.2100 وصولا نحو 2.0700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2800 و 2.3500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم