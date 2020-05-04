شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين ينحصر بنطاق ضيق-تحليل - 4-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج باستئناف الهجوم الصاعد خلال تداولات يوم الجمعة بتقديمه لإغلاق دون الحاجز المستقر عند 134.60 متكبدا بذلك بعض الخسائر بوصوله نحو 132.85. نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 132.10 للدعم الإضافي فإن ذلك يؤكد انحصار التداولات حاليا ضمن نطاق جانبي مؤقت لنبقى بانتظار تأكيده للاتجاه العام بتجاوز المحاور المسيطرة حاليا.

ففي حال اندفاع السعر مجددا فوق مستوى 134.60 فإن ذلك سيزيد من فرص استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 136.30, أما كسره الدعم الحالي والثبات دونه فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط وليبدأ بتكبد الخسائر بانجذابه نحو 130.65 و 129.05 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.10 و 134.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور