شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالميل الهابط- تحليل - 4-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الموجه التصحيحية الصاعدة بتقديمه لإغلاق سلبي دون مقاومة القناة الهابطة الرئيسية والممتدة نحو 118.10 لنلاحظ هبوطه حاليا دون المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 117.00 ليعزز بذلك المسار الرئيسي الهابط من جديد.
نود التأكيد حاليا على أهمية كسر السعر لمستوى 116.65 ليفتح بذلك الباب أمامه لتسجل العديد من الأهداف السلبية والتي تبدأ من 115.20 وصولا نحو 114.05 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.00 و 116.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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