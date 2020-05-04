شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يحاول بإيجابية-تحليل - 4-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الغاز بتشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة لنلاحظ تقديمه حاليا لإغلاق إيجابي فوق محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 1.980 ليقلص بذلك من تأثير القناة الهابطة وليبدأ باستهداف بعض المستويات الإيجابية بوصوله نحو 2.090. نلاحظ من الرسم المرفق اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليقدم بذلك عزم إيجابي إضافي وليدعم توقعنا الصاعد والذي يستهدف حاليا مستوى 2.270 وصولا للمقاومة الرئيسية الممتدة نحو 2.415. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.980 و 2.270 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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