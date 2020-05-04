شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند 10٫50 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث سجل ارتفاع بلغ 10٫40 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 7٫50 فلس كعملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.2 بينما مستوى المقاومة هو 10.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط