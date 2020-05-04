شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) يقلص مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 16٫20 فلس،ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 17 فلس، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع إمكانية انخفض السهم لمستوى الدعم 13 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.2 بينما مستوى المقاومة هو 17.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط