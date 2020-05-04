شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 177 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، مكون نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع إمكانية اعادة السهم لاختبار مستوى الدعم 165 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 185 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 174 بينما مستوى المقاومة هو 180 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط