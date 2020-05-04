الاقتصاد

شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 04-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 35 فلس خلال تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، لينجح بذلك في تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 41 فلس كمستوى أول ثم 48 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلىم ستوى 30 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 32 بينما مستوى المقاومة هو 37 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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