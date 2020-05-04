شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) يقترب من خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب السهم من خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة ساهمت في دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 106 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 100 فلس كمستوى أول ثم 85 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 104.3 بينما مستوى المقاومة هو 108.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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