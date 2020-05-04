شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة الحالي عند 310 فلس، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث تراجع ليغلق عند مستوى 278 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 270 فلس كمستوى أول ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 310 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 270 بينما مستوى المقاومة هو 285 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط