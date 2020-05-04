شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت بورتلاند كويت (PCEM) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 770 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 800 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 700 فلس كمستوى أول خلال الأيام القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 880 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 750 بينما مستوى المقاومة هو 780 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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