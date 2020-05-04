شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يلامس هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 6 ريال، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 5٫901 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 6٫16 ريال، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5٫40 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.73 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6٫03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط