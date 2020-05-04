شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6٫161 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 6٫40 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5٫70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.99 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.32 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط