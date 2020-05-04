شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ)يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب السهم من هدفه السعري المتوقع عند مستوى 1٫10 ريال، حيث سجل ارتفاع بلغ 1٫079 ريال خلال جلسة امس الاحد، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 1٫026 ريال، مكون نموذج "Shooting Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا للوصول لمستوى الدعم 0٫97 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0٫99 وبين مستوى المقاومة هو 1.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط