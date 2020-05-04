شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في شهرين أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ العاشر من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.44% إلى مستويات 0.6393 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 06421، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 24 من نيسان/أبريل عند 0.6373، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6422، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6418.

هذا وقد تابعنا كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت انكماش 0.1% مقابل نمو 0.2% في آذار/مارس، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 53.1% مقابل 10.0% والتي عدلت من تراجع 10.3% في آذار/مارس.

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وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 4.0% مقابل 19.4% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 15.0%، ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات اجتماع بنك استراليا الاحتياطي وكشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة غداً الثلاثاء وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تراجعاً 9.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آذار/مارس،، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس حد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح للفيروس التاجي قد يستغرق من عام إلى 18 شهر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه الأسبوع الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.35 مليون ولقي 238,730 شخص مصرعهم في 215 دولة.