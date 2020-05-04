شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار والأنظار على توقعات المفوضية الأوروبية لفصل الربيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن كشف المفوضية الأوروبية عن توقعاتها الاقتصادية لفصل الربيع وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.41% إلى مستويات 1.0936، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0981، وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0935، بينما حقق الأعلى له عند 1.0986.

Advertisements

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 35.0 مقابل 45.7 في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة المؤشر ذاته والتي قد توضح اتساع الانكماش إلى 30.3 مقابل 40.3 في آذار/مارس، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 31.5 مقابل 43.2 في آذار/مارس.

وصولاً للقراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لألمانيا واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح استقرار الانكماش عند 34.4 في ألمانيا ومقابل 45.4 في آذار/مارس، وأيضا استقرار الانكماش عند 33.6 في المنطقة ككل ومقابل 44.5، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات المنطقة ككل صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 25.9 مقابل 42.9 في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تراجعاً 9.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آذار/مارس،، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس حد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح للفيروس التاجي قد يستغرق من عام إلى 18 شهر.