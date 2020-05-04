شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات مطلع هذا الأسبوع في مجملها سلبية مثقلة بالتوترات بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج وكوسبي، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الاثنين وسط تغيب نبض التداول في مطلع هذا الأسبوع عن كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بسبب عطلات هناك وفي ظلال قلق المستثمرين من التوترات بين أكبر اقتصاديان في العالم وبالأخص عقب التقرير التي تطرقت لاتهام واشنطون لبكين بإخفاء شدة تفشي فيروس كورونا لتخزين الإمدادات الطبية.

هذا وقد تابعنا كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت انكماش 0.1% مقابل نمو 0.2% في آذار/مارس، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 53.1% مقابل 10.0% والتي عدلت من تراجع 10.3% في آذار/مارس.

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وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 4.0% مقابل 19.4% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 15.0%، ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات اجتماع بنك استراليا الاحتياطي وكشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة غداً الثلاثاء وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 3.61% ليخسر 890.29 نقطة ويصل إلى المستوى 23,753.30، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.91% ليخسر هو الأخر 37.27 نقطة ويصل إلى المستوى 1,910.29.

وبالنظر إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.59% ليخسر 62.06 نقطة ويصل إلى المستوى 10,386.94، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليربح 29.51 نقطة ويصل إلى المستوى 5,275.40.