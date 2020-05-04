شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر مرة أخرى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5248 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 5400 نقطة، لذلك نتوقع إمكانية قيام المؤشر بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5000 نقطة كمستوى أول ثم 4500 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5500 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,185 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,305 نقطة
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