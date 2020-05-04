شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 8687 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، الا ان الاتجاه الحالي على المدى القصير مازال صاعدا، لذلك نتوقع إمكانية وصول المؤشر لمستوى 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,620 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,750 نقطة