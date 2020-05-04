شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. تعرف على أهم صادرات السلع الغذائية المصرية أوائل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصادرات المصرية من السلع الغذائية زيادة في يناير الماضي بلغت 79 مليونا و784 ألف دولار، حيث بلغت نحو 340 مليونا و402 ألف دولار، مقابل 260 مليون و618 ألف دولار في الشهر المماثل من عام 2019.

وأعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم صادرات السلع الغذائية خلال الفترة المذكورة وتتمثل في:

احتلت الصادرات المصرية من الشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوى على الكاكاو صدارة الترتيب، وبلغت قيمتها نحو 10 ملايين في يناير الماضي، مقابل 7 ملايين في الشهر المماثل من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و989 ألف دولار.

الصادرات المصرية من الأجبان المعالجة بالحرارة وبلغت قيمتها نحو 6 ملايين و900 ألف دولار، مقابل 636 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة 6 ملايين و200 ألف دولار.

الصادرات المصرية من خضر آخر وفواكه وبلغت نحو 6 ملايين و600 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و200 ألف دولار في فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و300 ألف دولار.

Advertisements

الصادرات المصرية من المحضرات الغذائية بلغت 5 ملايين و800 ألف دولار، مقابل 4 ملايين دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو مليون دولار.

الصادرات المصرية من خمائر حية فعالة جافة للاستخدام البشري، وبلغت قيمتها نحو 4 ملايين و900 ألف دولار، مقابل 2 مليون و200 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و700 ألف دولار.

الصادرات المصرية من سكر قصب ناعم مكرر، وبلغت قيمتها 4 ملايين و900 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و900 ألف دولار، بتراجع نحو مليون دولار

الصادرات المصرية من زيت فول صويا وبلغت قيمته 4 ملايين و800 ألف دولار، مقابل 263 ألف دولار، بزيادة 4 ملايين و600 ألف دولار

الصادرات المصرية من زيتون بنوى محضر أو محفوظ وبلغت قيمته 4 ملايين و700 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و300 ألف دولار، بزيادة 10 آلاف دولار.

الصادرات المصرية من بسكويت حلو وبلغت قيمته 4 ملايين و400 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و700 ألف دولار، بزيادة 740 ألف دولار