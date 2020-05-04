شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير لأصحاب السيارات.. بدء أول خطوة لتأجيل الأقساط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ عملاء شركات تقسيط السيارات، برفض تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 شهور، بعد صدور قرارات من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية بتأجيل سداد القروض لعملاء البنوك وبعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلي والتخصيم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بسبب ضرورة دعوة جماعة حملة السندات الممثلة لكل شرائح إصدارات سندات التوريق القائمة، للبت في إمكانية الموافقة على مدّ مدة إصدارات السندات 6 أشهر.

وبدأت بالفعل شركات تقسيط السيارات، دعوة جماعة حملة السندات، استجابة لاتفاقها مع هيئة الرقابة المالية، وكانت أولى الشركات ثروة للتوريق، والتى حصلت على موافقة جماعة حملة السندات لمدة 6 شهور من تاريخ الاستحقاق النهائي، على أن يتم تمويل الحساب الاحتياطى بخصم مبلغ ما يعادل 6.415 مليون جنيه من حساب الحصيلة لمدة 10 أشهر متتالية اعتبارًا من الشهر الرابع للإصدار يوليو 2020، وحتى استكمال رصيد الحساب الاحتياطي فى الشهر الثالث للإصدار أبريل 2021 بدلاً من تمويل الحساب الاحتياطي خصمًا من حساب الحصيلة لمدة شهرين متتالين اعتبارًا من الشهر الأول للإصدار وحتى استكمال رصيد الحساب الاحتياطي في الشهر الثاني للإصدار.

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وفوضت المحصل شركة كونتكت لتقسيط السيارات، وهى من كبرى شركات تقسيط السيارات، فى إبرام كل الملاحق الخاصة بعقود المدينين والحصول على أوراق تجارية طبقًا للتدفقات النقدية المعدلة، ويتبقى الفترة المقبلة استكمال باقي الإجراءات لتأجيل أقساط عملاء شركات تقسيط السيارات.

والتوريق هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات، وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحمل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكي.

شهد عام 2019 أعلى قيمة لإصدار سندات توريق في تاريخ سوق المال المصري، حيث بلغ عدد إصدارات سندات التوريق عدد 18 إصدار موزعة على عدد 54 شريحة وبقيمة تتعدى 22 مليار جنيه قامت الشركات باستخدامها كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.