الاقتصاد

أسعار النفط تهبط متأثرة بالتوتر التجارى بين أمريكا والصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط فى التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطى، فيما قد يعرقل التوتر التجارى بين الولايات المتحدة والصين التعافى الاقتصادى حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس .

 

وبحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 7.6 بالمئة إلى 18.27 دولار للبرميل.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 3.4 بالمئة إلى 25.54 دولار للبرميل بعد أن لامست 25.53 دولار. كان خام برنت ارتفع الأسبوع الماضى بنحو 23 بالمئة بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

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ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضى إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة وروسيا خفض الإنتاج فى أول مايو ، بينما قال أكبر منتجين فى الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع.

 

لكن تعليقات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشى فيروس كورونا جددت المخاوف من أن التوتر التجارى قد يعرقل التعافى الاقتصادى وينهى مكاسب أسعار النفط.

 

 

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