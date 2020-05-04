شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع متوسط لأسعار مواد البناء في مارس الماضي والحديد في صدارة القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت النشرة الشهرية لمتوسط أسعار التجزئة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متوسطات الأسعار لأهم مواد البناء في شهر مارس الماضي.

وتضمنت النشرة متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم "16،13،10 مم" وبلغ 10 آلاف و415 جنيها للطن في شهر مارس الماضي، مقابل 10 آلاف و849 جنيها في شهر فبراير السابق له، بنسبة انخفاض بلغت 4%، بينما كان متوسط سعر البيع 12 ألف جنيه في شهر مارس من العام الماضي 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 13.20%.

وبلغ سعر بيع الزجاج المسطح المنقوش 3مم أبيض للمتر المسطح 80 جنيها في شهر مارس الماضي، وذلك بدون تغيير عن سعر شهر فبراير السابق له، بينما كان متوسط سعر البيع 80.70 جنيه في شهر مارس من العام الماضي 2019، بنسبة انخفاض قدرها 0.87%.

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وسجل متوسط سعر بيع أسمنت بورتلاند العادي المعبأ في شيكارة 50 كجم 42 جنيه في شهر مارس الماضي، مقابل 45 في فبراير السابق له بنسبة انخفاض قدرها 6.67%، بينما كان متوسط سعر البيع 48 جنيها في شهر مارس من العام الماضي 2019، بنسبة تراجع قدرها 12.5%.

وبلغ متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب 4 آلاف جنيه في شهر مارس الماضي بدون تغيير في شهر فبراير السابق له، بينما كان متوسط سعر البيع 4350 جنيها في شهر مارس من العام الماضي 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 8.05%.