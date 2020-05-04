شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يسجل أسوأ أداء يومي له في شهرين – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) خسائر كبير بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع هبوط جماعي للأسهم والقطاعات، وذلك على إثر اختباره لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير كم هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليفقد المؤشر بهذا الانخفاض الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر كبيرة في آخر جلساته بنسبة بلغت -7.41% بما يعادل -527.32 نقطة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7,000.00، ليستهدف، أولى مستويات الدعم القريبة عند 6,444.71.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,347.89 ومستوى المقاومة 7,000.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
1
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
194
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عدد أسهم الشركات الثابتة
0
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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