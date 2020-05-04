شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الجزيرة (1020) انخفاضاً في آخر جلساته، متأثراً بملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -8.51% بما يعادل -1.02 نقطة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 10.74، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 10.04.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.70.
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